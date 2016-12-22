Трамп назвал «воодушевляющими» новые договоренности Сеула и Пхеньяна

Договоренности, заключенные лидерами двух Корей, «очень воодушевляющие», написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын согласился допустить на ядерные объекты международных наблюдателей, закрыть ядерный полигон и пусковую площадку, прекратив на них испытания.

Трамп добавил, что «останки американских героев продолжат возвращаться в США». «Кроме того, Север и Юг подадут совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Очень впечатляюще!» — резюмировал Трамп.

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Му Чжэ Ин проводят третий совместный и пятый в истории межкорейский саммит. Им удалось договориться о «конкретных шагах» по денуклеаризации, подписав декларацию о безъядерной Корее и о всеобъемлющем военном соглашении. Согласно последнему, Пхеньян и Сеул обязуются прекратить враждебные действия против друг друга и «ликвидировать опасность войны».

На предыдущей встрече, которая прошла в апреле в демилитаризованной зоне, главы государств заявили о намерении подписать мирный договор, способствовать объединению транспортной инфраструктуры и воссоединению разделенных семей, а также совместной хозяйственной деятельности в Желтом море.