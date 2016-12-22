Летевший из Москвы на Алтай самолет вынужденно сел в Казани
Общество, 10:32
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Летевший из Москвы на Алтай самолет вынужденно сел в Казани
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет авиакомпании «Глобус» вынужденно приземлился в Казани из-за самочувствия пассажира, сообщил РБК начальник отдела пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.
«В 01:51 мск в результате ухудшения самочувствия пассажира 1971 года рождения самолет «Боинг 738» авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс Домодедово — Горно-Алтайск, совершил вынужденную посадку», — сказал он.
В МЧС добавили, что пассажир от госпитализации отказался. Самолет через час продолжил путь.
В мае в Казани экстренно сел летевший самолет авиакомпании «Победа» из-за самочувствия пассажира. Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. У пассажира диагностировали острый инфаркт.