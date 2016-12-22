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Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М»
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Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М»
Политика, 05:56
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Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М»

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» перебросили в Киргизию, они выполнят пуски в рамках совместных антитеррористических учений стран СНГ, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Центрального военного округа (ЦВО).

«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор 2018», — сообщили в ЦВО.

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Там отметили, что в рамках маневров, комплексы нанесут удар по лагерю условных террористов, который по легенде учений будет расположен на полигоне «Эдельвейс».

«Искандер-М» использует высотные сверхманевренные квазибаллистические ракеты, использующие стелс-технологии, ложные мишени для обхода систем противоракетной обороны и сбрасываемый модуль радиоэлектронной борьбы.

Теги: «Искандер-М» , учения , Киргизия
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