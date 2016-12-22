В России начали модернизировать ракетные комплексы «Искандер»

В России начались работы по модернизации оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер». Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин.
«Работы ведутся полным ходом, больше пока ничего сказать не могу», — рассказал он.
В марте главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-полковник Олег Салюков рассказал, что создание аналогов ОТРК «Искандер» иностранными государствами возможно не ранее 2025 года. Он отметил, что в российской армии проходит перевооружение с устаревшего комплекса «Точка-У» на «Искандер-М».
ОТРК системы «Искандер» созданы для поражения противовоздушной и противоракетной обороны противника. В частности, «Искандер-М» предназначен для борьбы с малоразмерными целями, например, ракетными комплексами, самолетами и вертолетами на аэродромах. Ракеты в комплексе этой модификации оснащены стелс-технологиями и другим средствами для обхода ПВО противника.