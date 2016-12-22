Число погибших в столкновении двух автобусов под Воронежем выросло до 5

В результате ДТП с участием двух автобусов на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли пять человек, еще 20 пострадали, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.
«По уточненным данным, при столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли пять человек и 20 пострадали», — сказал он. Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов уточнил ТАСС, что всех пассажиров извлекли из разбитых автобусов.
Ранее сообщалось о трех погибших и 18 пострадавших. Сообщение об аварии поступило в МЧС в 20:38. Как рассказали РБК в пресс-службе главка МВД по Воронежской области, согласно предварительным данным, один из автобусов врезался в другой, стоявший на обочине.
По факту инцидента в прокуратуре Воронежской области организовали проверку, рассказал «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Михаил Усов.
Свою проверку начали и в региональном управлении Следственного комитета (СК). «В настоящее время следователи начал проводить проверку по факту оказания услуг ненадлежащего качества», — сообщили «Интерфаксу» в СК.
Ранее источник агентства в скорой помощи заявил, что в ДТП попали междугородние автобусы «Неоплан» и «Вольво». Собеседник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС отметил, что аварию спровоцировал водитель Вольво — по предварительным данным он уснул за рулем.
По словам источника, автобусами владеют компании-перевозчики из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Источник ТАСС уточнил, что один из автобусов ехал из Москвы в Пятигорск, а второй следовал по маршруту Москва — Черкесск.