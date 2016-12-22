В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре

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В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине

Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры

Минэкономразвития оценило долю крупнейших регионов в экономике

Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа

Число погибших в столкновении двух автобусов под Воронежем выросло до 5

Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2»

Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем

Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии

Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье

В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки

В США заявили об отсутствии иллюзий о шагах России во избежание санкций

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Месси сделал хет-трик в первом матче «Барселоны» в Лиге чемпионов

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Трамп рассказал о судьбе идеи по созданию военной базы США в Польше

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МИД вызвал послов Нидерландов и Швейцарии из-за обвинений в шпионаже

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При обрушении лесов в мадридском отеле Ritz погиб человек

Племяннику Тельмана Исмаилова предъявили обвинение в похищении человека

Кадыров поблагодарил Путина за передачу Чечне нефтяной компании

Путин после гибели Ил-20 указал Нетаньяху на несоблюдение договоренностей