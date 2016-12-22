Центр «Э» на Урале отказался считать экстремизмом призывы бить геев

В центре по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД Свердловской области не нашли экстремизма в комментариях с призывами принудительно лечить и применять физическую силу к представителям ЛГБТ. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на ответ начальника Центра «Э» Александра Бутакова на жалобу юриста регионального ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной.

В письме говорится, что в комментариях «предметом речи <...> выступает группа лиц, выделенная по признаку сексуальной ориентации». Указывается, что о каких-либо конфликтных ситуациях, противоборстве между расовыми, национальными или религиозными группами речи не идет. «В действиях неустановленных лиц, разместивших указанные комментарии, признаков правонарушений, в том числе экстремистской направленности, не усматривается», — говорится в ответе.

Плюснина направила обращение через сайт Следственного комитета в марте этого года. Она попросила проверить комментарии под материалами на уральских новостных сайтах, в частности, посвященных открытию в Екатеринбурге ресурсного центра для сексуальных меньшинств и запрету геям посещать один из магазинов. Как указывала Плюснина, под новостями пользователи оставляли оскорбительные комментарии, а также призывали принудительно лечить представителей сексуальных меньшинств и применять к ним физическую силу вплоть до убийства.