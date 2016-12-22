Комитет ООН признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным

Комитет ООН по правам человека признал российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминационным. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

«Дело касается пикетов у детской библиотеки в Архангельске», — отметил активист.

В январе 2012 года в Архангельске активисты устроили пикет у детской библиотеки с плакатами в поддержку гей-движения. Тогда Николаю Алексееву, Алексею Киселеву и Кириллу Непомнящему впервые предъявили обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений.

Согласно документу по делу «Кирилл Немомнящий против России», комитет признал нарушение статьи 19 (право на свободу убеждений и их выражение) и статьи 26 (запрет дискриминации) Международного пакта о гражданских и политических правах.

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также признал дискриминационным закон о гей-пропаганде в России. Однако Минюст не согласился с этим решением и заявил, что обжалует решение ЕСПЧ о выплате гей-активистам денежных компенсаций. По мнению российского министерства, положения региональных законов о запрете пропаганды «были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей». Впоследствии ЕСПЧ отклонила запрос властей России о пересмотре своего решения.