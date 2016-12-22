Кадыров поблагодарил Путина за передачу Чечне нефтяной компании

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за передачу республике ОАО «Чеченнефтехимпром». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы благодарны Владимиру Владимировичу за положительное решение. Уверен, что такой подход даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни», — отметил Кадыров.

По его словам, решение президента, «особенно в условиях санкций», откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест.

Глава Чечни также заявил о «несостоятельности отдельных комментариев», согласно которым «какие-то влиятельные силы» пытались «не допустить положительного решения вопроса». «Интересы «Роснефти» никоим образом не задеты. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы дочерняя организация «Грознефтегаз» развивалась, увеличивала добычу нефти, вела разведочное бурение», — добавил Кадыров.

Президент России Владимир Путин ранее 18 сентября подписал указ о передаче из-под федеральной собственности 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП) в ведение Чечни. С такой просьбой Кадыров обратился еще в 2015 году.

В соответствии с указом, на передачу акций ЧНХП властям Чечни отведено два месяца, начиная с 18 сентября 2018 года.