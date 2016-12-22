Одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице отпустили на свободу

Представитель прокуратуры германского Хемница подтвердила, что один из подозреваемых в убийстве 35-летнего немца был выпущен из СИЗО. Об этом сообщает Tagesschau.
Отмечается, что на свободу вышел уроженец Ирака 22-летний Юсиф А. Второй подозреваемый — 23-летний сириец Алаа С. остается под стражей.
Как пояснил адвокат Юсифа А., на обнаруженном на месте преступления ноже не были найдены отпечатки пальцев его подзащитного.
Убийство в Хемнице произошло 26 августа. По версии следствия, гражданин ФРГ был убит на фестивале в результате ссоры. В связи с произошедшим были задержаны гражданин Ирака и сириец.
После этого в городе прошли демонстрации за и против миграционной политики правительства Германии. В ходе одной из таких акций пострадал россиянин, он был госпитализирован. После демонстраций 1 сентября были задержаны 300 человек, возбуждено 37 уголовных дел. Также стало известно, что в ходе акций пострадали 18 человек, включая троих полицейских.