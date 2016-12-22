В ходе беспорядков в немецком городе Хемнице пострадал россиянин

Россиянин пострадал в ходе акции протеста 27 августа в немецком городе Хемнице. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства России в Германии.

Пострадавшего зовут Дмитрий М. Он госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, и его жизни ничего не угрожает. В посольстве отметили, что сотрудники российской дипломатической миссии выехали в больницу, где находится россиянин, чтобы посетить его и оказать необходимую помощь.

Как сообщает Die Welt, в Хемнице прошли две согласованные акции после того, как были арестованы сириец и гражданин Ирака после убийства немца. Всего в акциях протеста участвовали 3 тыс. человек. В полиции заявили, что несколько человек пострадали от фейерверков и «других предметов», которые протестующие кидали друг в друга.