Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, показав значение 2 375,83 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов по состоянию на 18:50 мск индекс был на уровне 2 373,17 пункта. В предыдущий рабочий день, 6 июля, торги на бирже закрылись на отметке 2 345,38, таким образом, российский рынок акций вырос на 1,2%. Также сегодняшний рост побил предыдущий рекорд от 14 мая — тогда максимум составил 2 358,59 пункта.

Среди лидеров роста оказались глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group (+3,95%), бумаги Сбербанка (+2,24%), «Северстали» (+2,23%), «Интер РАО» (+2,16%), ПАО «Полюс» (+2,15%).

На бирже упали акции Объединенной вагонной компании (–7,12%), «РуссНефти» (–1,33%), и «Аэрофлота» (–0,96%).

Общий объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за 9 июля составил 326 млрд руб.