Суд продлил домашний арест двум фигуранткам «дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы на три месяца продлил домашний арест фигуранткам «дела «Нового величия» — Анне Павликовой и Марии Дубровик. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 13 декабря», — сказала судья Ольга Быковская.

В то же время суд разрешил обвиняемым ежедневные прогулки с 13:00 до 15:00. Срок следствия по делу «Нового величия», по которому проходят десять человек, также продлили до 13 декабря.

Дубровик просила в суде изменить ей меру пресечения на подписку о невыезде. Отец Павликовой также рассказал, что у ее дочери есть направление в медучреждение, и ее скоро должны отправить в больницу.

Ранее РБК рассказали в суде, что следователи просят продлить домашний арест Павликовой и Дубровик. По данным ТАСС, следователи запросили продлить арест и всем остальным фигурантам уголовного дела.

Девять фигурантов дела «Нового величия» задержали в марте. Их подозревают в организации экстремистского движения. На момент задержания Павликова была несовершеннолетней. Как сообщали «Новая газета» и «Медиазона», организацию создал сотрудник правоохранительных органов, который общался с другими участниками под псевдонимом Руслан Д. Прекратить уголовное дело призвали журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.