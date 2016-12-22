Судья выдал неисполнимый ордер на арест бывшего президента Аргентины

В Аргентине судья ​Клаудио Бонадио выдал ордер на арест бывшего президента страны ​Кристины де Киршнер. Об этом сообщает ​Todo Noticia.

Однако привести в исполнение постановление суда невозможно, так как Киршнер является сенатором, поэтому обладает судебной неприкосновенностью. Издание отмечает, что теперь судья будет ждать решения парламента об импичменте.

В 2016 году суд Аргентины обвинил Киршнер в мошенничестве. Ее подозревают в манипулировании Центральным банком страны для искусственного поддержания курса песо. По данным следствия, ЦБ по указанию президента продавал доллары по заниженной цене на срочном рынке. Это принесло ущерб финансовой системе страны.

В декабре 2017 года Кристину де Киршнер обвинили в государственной измене. Федеральный судья призвал арестовать ее по делу о взрыве в Аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, произошедшем в 1994 году. Он обвинил ее в том, что Киршнер скрыла роль Ирана в атаке. Жертвами взрыва стали 85 человек.

В августе 2018 года полицейские пришли с обыском в дом Киршнер, расположенный в районе Реколета в центре Буэнос-Айреса. При этом она дала согласие на проведение обысков.