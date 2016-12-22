Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за протестов палестинцев
Общество, 11:24
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Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за протестов палестинцев
Израиль проинформировал власти Палестины о том, что закрывает контрольно-пропускной пункт Эрез на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Israel National News.
Отмечается, что КПП будет открыт только для гуманитарных нужд. Согласно сообщению офиса министра обороны Израиля Авигдора Либермана решение о закрытии было принято в связи с протестами в секторе Газа, у израильского границы.
В пятницу тысячи палестинцев устроили протесты. Отмечается, что несколько протестующих перешли через границу на территорию Израиля, но затем вернулись в сектор Газа. В ходе протестов израильские солдаты не пострадали. Палестинская сторона заявила, что двое протестующих были застрелены.
Беспорядки на границе продолжаются с конца марта.