СМИ сообщили о ракетной атаке на сирийский город Латакия

Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила ракеты, которые запустили по городу Латакия. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник. По данным агентства, ракетные удары наносились со стороны моря. Системы ПВО уничтожили несколько ракет прежде, чем они столкнулись с землей. Корреспондент агентства рассказал, что в результате атаки пострадали здания технической промышленности.

Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал «РИА Новости», что, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела семь человек получили ранения.

Swaida News Network опубликовало на Facebook видео взрыва одной из ракет.

15 сентября агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что армия Израиля нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска. Сирийские ПВО сбили несколько ракет. В ходе атаки ракеты поразили военные объекты вблизи аэропорта. Пострадавших нет, сообщало издание Jerusalem Post.