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SANA сообщила о ракетной атаке Израиля на аэропорт Дамаска
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SANA сообщила о ракетной атаке Израиля на аэропорт Дамаска
Политика, 22:21
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SANA сообщила о ракетной атаке Израиля на аэропорт Дамаска
Израильская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник. По его словам, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет
Израильские истребители F-35 (Фото: Reuters / Amir Cohen)

Сирийские ПВО сбили несколько ракет, выпущенных израильскими силами по аэропорту Дамаска. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Взрывы были слышны в окрестностях аэропорта, сообщает агентство, ссылаясь на собственного корреспондента.

Представительница Армии обороны Израиля (IDF) отказалась прокомментировать сообщение SANA, пишет Jerusalem Post. «Мы не комментируем иностранные заявления», — приводит ее слова издание.

В ходе атаки были поражены военные объекты, находящиеся рядом с аэропортом Дамаска. Пострадавших нет, был нанесен лишь материальный ущерб, отмечает Jerusalem Post, ссылаясь на местные СМИ.

SANA опубликовало в своем Facebook фото обстрела Дамаска.

В начале сентября Армия обороны Израиля официально признала, что за 2017 год было нанесено более 200 ударов по целям Ирана и проиранского движения «Хезболла» в Сирии. Тель-Авив полагает, что Иран воспользовался гражданской войной в Сирии для увеличения военного присутствия в этой стране. Сирия считает удары со стороны Израиля военной агрессией.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дамаск , Сирия
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