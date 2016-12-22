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Закрытая ФБР солнечная обсерватория в США возобновила работу
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Закрытая ФБР солнечная обсерватория в США возобновила работу
Общество, 17 сен, 23:41
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Закрытая ФБР солнечная обсерватория в США возобновила работу

Солнечная обсерватория в американском штате Нью-Мексико, которую временно закрывали, возобновляет свою работу 17 сентября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации ​университетов по исследованиям в области астрономии (AURA).

«Объект снова открывается. Жители, которые покинули свои дома, вернутся обратно, и все сотрудники вернутся на работу на этой неделе», — говорится в сообщении.

Обсерваторию закрыли 6 сентября, а на место прибыли сотрудники ФБР. Власти не объясняли причин их визита. В AURA рассказывали о закрытии комплекса из-за «мер предосторожности», не пояснив причины. Издание Vice отмечало, что из-за отсутствия объяснений со стороны правоохранительных органов и властей СМИ начали строить свои версии о катаклизме на Солнце, взломе систем учреждения иностранными шпионами и падении НЛО.

Теперь AURA сообщила, что сотрудничает с правоохранительными органами, которые ведут расследование преступной деятельности на пике Сакраменто. Как отмечает Ассоциация, подозреваемый представлял угрозу для персонала и местных жителей, поэтому обсерваторию закрыли. AURA рассказала, что не объяснила причин раньше, так как это могло помешать расследованию.

Солнечная обсерватория в Нью-Мексико создали в 1947 году. Ей управляют Национальная солнечная обсерватория (NSO) и университет штата.

Теги: обсерватория , ФБР , Солнце
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