ФБР без объяснения причин закрыло солнечную обсерваторию в США

Солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико временно закрыли без объяснения причин утром 6 сентября, на месте работают сотрудники ФБР, но власти до сих пор не рассказали о причинах их визита и приостановке работы учреждения, сообщает The Washington Post.

Первым про закрытие обсерватории рассказало местное издание Alamogordo Daily News, в Ассоциации по исследованиям в астрономии (AURA) заявили, что комплекс закрыт из-за «мер предосторожности», но не пояснили, чем они вызваны.

По словам шерифа округа Отеро, в обсерваторию приехали сотрудники ФБР и попросили полицию помочь с эвакуацией персонала. «Мы приехали и все было хорошо. Не было никакой угрозы», — сказал он. По его словам, агенты ФБР не рассказали полицейским о целях своего визита.

Шериф подчеркнул, что сотрудники обсерватории не являются госслужащими и потому в случае угрозы их жизням, в ФБР скорее всего передали бы дело полиции. «Я не знаю почему ФБР так быстро задействовали и ничего нам не говорят», — добавил он. В местном управлении ФБР не ответили на запросы издания.

Ситуацией заинтересовался офис конгрессмена-республиканца Стива Пирса, на его запрос в ФБР заявили, что приехали в обсерваторию «в рамках текущего расследования», не уточнив деталей, передает The Washington Post.

Как отмечает издание Vice, отсутствие разъяснений от властей и правоохранительных органов по поводу закрытия обсерватории привели к тому, что в СМИ и соцсетях начали строить свои версии, включающие катаклизм на Солнце, взлом систем учреждения иностранными шпионами и падение НЛО.

Солнечная обсерватория в Нью-Мексико управляется Национальной солнечной обсерваторией (NSO) и государственным университетом штата, при этом у посетителей есть доступ к телескопам.