В Москве Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями
Общество, 17 сен, 23:10
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В Москве Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями
В Москве на Новом Арбате автомобиль Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами. Об этом «РИА Новости» сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили», — сказали агентству в пресс-службе.
В результате ДТП никто не пострадал, но все машины получили механические повреждения. В ГИБДД рассказали, что один из водителей не уступил дорогу другому автомобилю во время разворота.
Как отмечает РЕН-ТВ, среди поврежденных в аварии автомобилей оказался Gelandewagen блогера Гусейна Гасанова.