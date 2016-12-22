В Москве ​Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями

В Москве на Новом Арбате автомобиль ​Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами. Об этом «РИА Новости» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили», — сказали агентству в пресс-службе.

В результате ДТП никто не пострадал, но все машины получили механические повреждения. В ГИБДД рассказали, что один из водителей не уступил дорогу другому автомобилю во время разворота.

Как отмечает РЕН-ТВ, среди поврежденных в аварии автомобилей оказался Gelandewagen блогера Гусейна Гасанова.

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