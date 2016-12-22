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Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Илона Маска
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Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Илона Маска
Общество, 17 сен, 23:03
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Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Илона Маска

Британский дайвер Вернон Ансворт, который участвовал в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на главу Tesla и Space X Илона Маска, обозвавшего его «педофилом». Об этом сообщает BBC со ссылкой на документ районного суда в Калифорнии.

Ансворт требует компенсацию в размере $75 тыс., а также намерен добиться судебного запрета в отношении Маска, который заставит его в дальнейшем воздержаться от «ложных и клеветнических обвинений». Кроме того, дайвер планирует подать еще один иск в Высокий суд Лондона в связи с репутационным ущербом, от которого Ансворт пострадал в Англии и Уэльсе.

Как заявил представляющий дайвера адвокат, влиятельность и богатство Маска «не могут превратить его ложь в правду или защитить от ответственности за его правонарушение в суде».

Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж Еще 4 фото
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В конце июня юношеская футбольная команда и ее тренер оказались заблокированы в пещере в заповеднике «Понг Пха» из-за проливных дождей. Операция по их спасению продолжалась до 10 июля, все они были успешно эвакуированы. Во время операции сотрудники компании Маска сконструировали для спасения детей субмарину из частей Falcon 9. Ансворт заявил, что создание подводной лодки было пиар-ходом Маска. Бизнесмен в ответ на это написал в Twitter, что не видел дайвера на месте спасения детей и призвал его показать видео. Кроме того, Маск назвал Ансворта «педофилом», но впоследствии удалил свой пост и извинился перед Ансвортом.

Теги: Таиланд , Илон Маск , Судебный иск
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