Суд взыскал 30 млрд руб. с «Тракторных заводов» в пользу ВЭБа

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка о взыскании с концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) и входящих в него предприятий 29,94 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 15 млрд руб. из этой суммы являются основным долгом, 11,4 млрд руб. — процентами за пользование кредитом, 1,36 млрд руб. — неустойкой по долгу, 2,17 млрд руб. — неустойкой по процентам.

Эта сумма также взыскивается с Курганмашзавода, Владимирского моторо-тракторного завода, Красноярского завода комбайнов, Чебоксарского завода промышленных тракторов, Агромашхолдинга и других входящих в концерн компаний.

В конце октября 2017 года ВЭБ подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании КТЗ банкротом. Сумма иска составляла 68,5 млрд руб. В конце ноября суд начал банкротство концерна и ввел процедуру наблюдения.

В начале августа РБК писал, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил письмо премьер-министру и главе набсовета ВЭБа Дмитрию Медведеву, в котором просил не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» из-за его задолженности перед банком. В письме говорилось, что совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из них 80 млрд руб. составляет долг перед ВЭБом.