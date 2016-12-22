Акции UC Rusal подорожали на Московской бирже на 17,5%

Стоимость акций UC Rusal на Московской бирже продолжает расти. Если в ходе утренних торгов в понедельник, 17 сентября, цена бумаг поднималась на 9%, то после обеда их стоимость достигла отметки 27,45 руб. за штуку, что на 17,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим продолжили расти и котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) компании En+ Group. Утром цена бумаг поднималась на 7,3%, после обеда она подскочила на 11,9%.

Рост котировок произошел на фоне выпущенного в субботу, 15 сентября, Минфином США разъяснения, согласно которому контрагентам внесенных в санкционные списки UC Rusal и En+ разрешается заключать с ними новые сделки при условии, что такие же сделки заключались и до 6 апреля 2018 года, когда было объявлено о наложении санкций.

К 14:55 мск стоимость акций UC Rusal на Московской бирже составляла 26 руб. (на 11,3% выше уровня закрытия торгов пятницы), GDR En+ — 293,5 руб. (+9,72%).

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