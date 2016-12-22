В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек
Общество, 08:28
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В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек
В результате пожара на пассажирском пароме в Индонезии погибли 10 человек, еще 11 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местных чиновников.
По его данным, паром с 147 пассажирами на борту направлялся из провинции Центральный Сулавеси в Северное Малуку, когда на его борту начался пожар. Впоследствии судно затонуло.
Спасатели смогли добраться до места ЧП только спустя несколько часов из-за сильных волн. Причина пожара выясняется.
В конце августа на пароме, следовавшем из греческого Пирея на Крит, произошел пожар, в результате чего он вернулся в порт отправления. На борту находились 875 пассажиров и 140 членов экипажа, а также более 230 автомобилей. В результате произошедшего никто не пострадал.