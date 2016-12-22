Комитет Госдумы рекомендовал направлять средства коррупционеров в ПФР

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым средства, конфискованные у коррупционеров, предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Помимо денег, изъятых у коррупционеров, предлагается направлять в бюджет ПФР средства от реализации их имущества.

«По данным Федерального казначейства Российской Федерации, таких денежных средств в 2019–2024 годах прогнозируется в объеме 1,8 млрд. руб.», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предложено рассмотреть на заседании 20 сентября. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2019 года.

«Это часть поправок к тому пакету изменений пенсионного законодательства, который сейчас рассматривает Государственная дума», — отметил в ходе заседания комитета Андрей Макаров.

Данный законопроект ​представители «Единой России» в Госдуме и Совете Федерации внесли 6 сентября.

В конце 2017 года Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России за два года на 150 млрд руб., 11 млрд руб. из них коррупционеры погасили добровольно, 78 млрд руб. было изъято в пользу государства.