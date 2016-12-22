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Суд отклонил жалобы Ананьева на законность санации Промсвязьбанка
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Суд отклонил жалобы Ананьева на законность санации Промсвязьбанка
Санация «по списку», 14:19
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Суд отклонил жалобы Ананьева на законность санации Промсвязьбанка

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение признать законным приказ Центрального банка России назначить в Промсвязьбанке временную администрацию, а также провести другие акты ЦБ в рамках санации этого банка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд отклонил жалобы бывшего предправления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на принятое в июне решение, которое позднее вступило в законную силу. Было отклонено требование Ананьева признать незаконным приказ Центробанка от 15 декабря 2017 года назначить в кредитной организации временную администрацию.

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Также суд оставил без рассмотрения два других требования Дмитрия Ананьева, одно из которых касалось незаконности приказа ЦБ об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 руб., а другое — незаконности предписания Центральным банком о доформировании резервов.

Санация Промсвязьбанка началась в декабре 2017 года. До этого банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. После начала оздоровления правительство решило сделать этот банк опорным для ​гособоронзаказа и специализирующимся на кредитовании компаний Оборонно-промышленного комплекса (ОПК).​ В рамках санации баланс Промсвязьбанка был уменьшен, с него сняли ​санируемый Автовазбанк и основную часть непрофильных и проблемных активов. Также банк докапитализировали на 243 млрд руб.

Теги: Промсвязьбанк , Арбитражный суд , санация , Дмитрий Ананьев
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