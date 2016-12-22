Путин возродил медаль «За отвагу на пожаре»

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре», а также почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны России». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что медалью могут быть награждены сотрудники Государственной противопожарной службы, военнослужащие и другие граждане России. Кроме того, в указе отмечается, что медаль могут получить иностранные граждане; также награждение медалью может быть произведено посмертно.
«Медаль «За отвагу на пожаре» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей РФ располагается после медали «За отличие в охране государственной границы», — уточняется в указе.
Помимо этого Путин внес изменения в порядок вручения других наград и званий. В опубликованном документе говорится о возможности вручения посмертно орденов Святого Георгия, «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, медалей Суворова, Ушакова, Жукова, Нестерова и «За спасение погибавших».
Медаль «За отвагу на пожаре» была учреждена указом президиума Верховного совета СССР от 31 октября 1957 года и вручалась вплоть до распада Советского Союза. В 1992 году указом президиума Верховного совета Российского Федерации медаль с аналогичным названием осталась в наградной системе России, однако в марте 1994 года эта медаль была упразднена. Вместо нее была введена медаль «За спасение погибавших». Позднее российские власти учредили медали «За отвагу на пожаре» МВД и МЧС.