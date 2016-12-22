Памятная медаль будет вручаться людям и организациям, внесшим «значительный вклад» в строительство Крымского моста. Вручение будет производиться от имени президента России

Владимир Путин перед проездом по автодорожной части Крымского моста (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно положению о памятной медали, она вручается гражданам России, российским организациям, а также иностранным гражданам и организациям, «внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста». Порядок вручения памятной медали поручено определить Минтрансу.

Фото: портал правовой информации

На лицевой стороне изготовленной из медно-никелевого сплава медали будут изображены арочные пролеты Крымского моста и карта Керченского пролива, который пересекает соединяющая Крым и Кубань красная линия, а также надпись «От президента Российской Федерации». На оборотной — надпись «За строительство Крымского моста. 2014–2019».

Для изготовления медалей, футляров, грамот и папок к ним ​Минтрансу выделят 27,8 млн руб.

Ранее 21 августа стало известно, что по Крымскому мосту с момента открытия проехали 2,028 млн автомобилей.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая. В 2019 году начнется движение по железнодорожной части перехода.