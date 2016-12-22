Жертвами тайфуна «Мангхут» на юге Китая стали четыре человека

В результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на 14 крупных городов юга Китая, погибли четыре человека, заявили власти провинции Гуандун. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Всего в 118 населенных пунктах, затронутых стихией, пострадали не менее 200 человек. Предписание об эвакуации получили 3 млн человек. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн юаней ($29 млн). South China Morning Post сообщает, что тайфун оставил без электричества не менее 40 тыс. домохозяйств. Повреждена контактная сеть на почти 50 участках железных дорог, что привело к приостановке движения поездов. Более 900 авиарейсов были отменены. Закрыты все образовательные учреждения провинции.

Скорость ветра достигала 195 км/ч. Высота волн на море составляла до 6 м.

Тайфун «Мангхут» днем ранее обрушился на Филиппины. Жертвами стихии там стали 59 человек. Самый сильный удар пришелся по острову Лусон. Тайфун спровоцировал наводнения и оползни, которые и стали причиной большинства смертей.