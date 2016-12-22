Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 59

На Филиппинах, по последним данным, тайфун «Мангхут» унес жизни 59 человек. Об этом сообщило местное издание Rappler со ссылкой на заявление властей.

Так, при сходе оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин, по данным национальной полиции, погибли по меньшей мере 24 человека.

Еще пять человек погибли в провинции​ Кагаян и один — в регионе Илокос.

По данным властей, в провинции Бенгет ​погибли 16 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Еще 13 смертей зафиксированы в Лоакане. ​

Ранее в воскресенье сообщалось о 25 погибших от тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон и вызвал ливневые дожди, наводнения и оползни.

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