СК начал проверку после дебоша на борту самолета Москва — Душанбе

Следователи организовали проверку после дебоша в самолете и нападения пассажира на бортпроводника. Инцидент произошел на рейсе Москва — Душанбе, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, 28 августа гражданин Таджикистана 1993 года рождения напал на бортпроводника. После этого командир самолета решил вернуться в аэропорт вылета.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пассажиры рейса Москва — Душанбе затеяли драку на борту самолета. По данным агентства, один из пассажиров начал угрожать взорвать бомбу. Бортпроводники пытались разнять дерущихся, однако не смогли. По данным агентства, самолет приземлился в аэропорту Жуковский.