Мужчина получил ранение в ходе конфликта в московском метро

Мужчину ранили в ходе конфликта на станции метро «Киевская» Московского метрополитена. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Как отмечается, сообщение о конфликте между двумя пассажирами на станции «Киевская» Кольцевой линии поступило около 19:00. «По предварительным данным, один из участников конфликта нанес своему оппоненту удар острым предметом и скрылся», — сообщили в МВД. В настоящий момент пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что конфликт возник из-за нательного креста. Двое пассажиров сделали замечание мужчине по поводу того, что он неправильно носит крест, после чего возник конфликт. По информации телеканала, в результате пассажир получил удар ножом в спину. Телеканал РЕН ТВ также сообщает, что конфликт произошел из-за замечания мужчине по поводу внешнего вида.