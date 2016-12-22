ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,80 67,32 EUR Нал. 80,17 78,45 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6485,70 -39,49 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября
Лента новостей
«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России 21:07, Спорт Советнику лидера британских лейбористов запретили въезд на Украину 20:55, Политика МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября 20:17, Общество После драки со стрельбой в Москве задержали двоих приезжих 19:48, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 19:19, Партнерский материал Кремль заявил о намерении России и Японии работать над заключением мира 19:04, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Ахмат». Онлайн 19:00, Спорт Власти Украины заявили о планах создать базу ВМС на Азовском море 18:49, Политика Шойгу заявил о планах проводить крупные учения каждые пять лет 18:33, Политика Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус» 18:28, Спорт Как производят мраморную говядину в России 18:18, РБК и Мираторг Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура 18:01, Спорт Песков назвал неожиданным заявление Путина о Боширове и Петрове на ВЭФ 18:00, Политика В посольстве назвали публикацию о «российских шпионах» бездоказательной 17:39, Политика Mirror узнала о розыске британской полицией «доктора Новичка» 17:35, Общество ЦСКА потерял двух футболистов перед первым матчем в Лиге чемпионов 17:29, Спорт Ротенберг рассказал о «золотом пиночке» для строителей 16:59, Бизнес Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд 16:58, Бизнес Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин 16:58, Бизнес Ротенберг поведал о ревности окружения и «мальчишеских забавах» с Путиным 16:57, Бизнес Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 17 сентября 16:50, Политика Кандидат от КПРФ стал лидером во втором туре выборов в Приморье 16:36, Политика В Петербурге прошел митинг против пенсионной реформы 16:29, Общество «Зенит» в четвертый раз подряд победил на выезде в чемпионате России 16:06, Спорт Тепло вернется в Москву на следующей неделе 14:46, Общество Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 59 14:27, Общество Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию 14:14, Общество Чемпионат России по футболу. «Оренбург» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября
Общество, 20:17
0
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября

В ночь на понедельник, 17 сентября, в Московской области местами ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что температура опустится от 0 до минус 2 градусов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, днем в воскресенье, 16 сентября, в Москве выпало 12 мм осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы.

Тепло вернется в Москву на следующей неделе
Общество

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после осадков 16 сентября погода в Москве «радикально изменится», наступят солнечные и теплые дни. По его словам, осадков практически не будет начиная с 18 сентября. При этом к выходным температура может повыситься до 25 градусов.

Теги: Московская область , Погода , похолодание
Главное
Кандидат от КПРФ стал лидером во втором туре выборов в Приморье Политика
Материалы по теме
Тепло вернется в Москву на следующей неделе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter