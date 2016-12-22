МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября
Общество, 20:17
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МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 17 сентября
В ночь на понедельник, 17 сентября, в Московской области местами ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что температура опустится от 0 до минус 2 градусов.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, днем в воскресенье, 16 сентября, в Москве выпало 12 мм осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после осадков 16 сентября погода в Москве «радикально изменится», наступят солнечные и теплые дни. По его словам, осадков практически не будет начиная с 18 сентября. При этом к выходным температура может повыситься до 25 градусов.