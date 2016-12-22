Тепло вернется в Москву на следующей неделе

К концу следующей недели в Москве будет солнечно и без осадков. В Гидрометцентре уверяют, что все показатели будут выше нормы

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

После осадков 16 сентября погода в Москве «радикально изменится» и наступят солнечные и теплые дни, сказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На неделе погода радикально изменится. Дожди еще будут идти в ночь на понедельник. Но начиная со вторника осадков уже практически не будет», — отметил он.

По его словам, температура будет постепенно повышаться — к среде, 19 сентября, будет 20 градусов тепла, со второй половины недели — до 23 градусов тепла, а к субботе возможно даже 25 градусов тепла.

Вильфанд подчеркнул, что со второй половины недели будет «фантастическая погода» — солнечная и без осадков. ​ «Температура будет превышать норму на 7–8 градусов. Это очень много», — уточнил он.

Синоптик заявил, что, даже несмотря на дожди и понижение температуры в выходные, все показатели значительно выше нормы в сравнении с климатическими значениями.