Ротенберг рассказал о «золотом пиночке» для строителей

Бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как его компании удается соблюдать сроки реализации проектов.

«Бывает и так, там такой легкий золотой пиночек — он никогда не вредит», — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос, подгоняет ли он лично строителей. Ротенберг пояснил, что в основном рабочие «настолько прониклись всеми этими идеями, что «особо такого золотого пинка и не требуется». «Только если приехать — похвалить», — добавил он.

Строительство Крымского моста, генподрядчиком которого выступил «Стройгазмонтаж» Ротенберга, началось в феврале 2016 года. Движение по мосту легковых автомобилей было запущено раньше срока — 16 мая 2018 года, движение грузовиков планируется открыть осенью. В 2019 году ожидается запуск железнодорожной части Крымского моста. Протяженность моста составляет 19 км, его возведение обошлось в 228,3 млрд руб.

Также «Стройгазмонтаж» выступает подрядчиком реконструкции и строительства в детском лагере «Артек» в Крыму. В 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу развития «Артека» до 2020 года, в которой предусмотрен капитальный ремонт объектов лагеря, реконструкция, строительство общелагерных объектов.