Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой советника президента страны Франсиса Толено.

Он объяснил, что многочисленные жертвы вызваны оползнями, к которым привел тайфун в Кордильерском административном регионе Филиппин. Местное издание Rappler со ссылкой на данные полиции сообщает о 20 погибших.

Ранее сообщалось, что жертвами «Мангхута» на Филиппинах стали 14 человек. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 184 км/ч, волны на море достигали высоты в 6 м. Наибольший ущерб был нанесен северу страны, откуда эвакуировали несколько тысяч человек.

В частности, в городе Тугегарао были оборваны почти все линии электропередач, а в прибрежном Аппари полностью уничтожен эвакуационный центр.