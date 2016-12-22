Telegraph сообщил о краже хакерами из Ирана документов из ВУЗов Британии

Иранские хакеры похитили миллионы документов из университетов Великобритании, включая Оксфорд и Кембридж, и выставили их на продажу. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Миллионы документов, в том числе конфиденциальные исследования в областях атомной энергетики и кибербезопасности​, были украдены из лучших британских университетов иранскими хакерами», — передает издание, добавив, что инцидент произошел накануне введения новых санкций против Тегерана.

По данным газеты, документы из британских вузов выставлены на продажу на иранских сайтах по цене £2. Отмечается, что для того, чтобы купить файлы, необходимо отправить запрос в WhatsApp и Telegram. После этого покупатель должен оплатить документы посредством банковского перевода. Затем хакеры отправляют копию файлов по электронной почте.

Главный специалист по информационной безопасности Эдинбургского университета, из которого также были похищены документы, подтвердил The Telegraph факт кражи и добавил, что в вузе в настоящий момент происходит замена системы компьютерной безопасности. Он уточнил, что хакеры создавали поддельные интернет-страницы, чтобы украсть пароли сотрудников и студентов университета.

«Мы знаем об этом, мы постоянно обновляем нашу систему кибербезопасности», — рассказал газете представитель Кембриджского университета.

Ранее NBC сообщил о подготовке иранских хакеров инфраструктуры для проведения масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы. В частности, предсказывали атаки на электросети, гидроэлектростанции и технологические предприятия в США, Великобритании, Германии, других европейских, а также ближневосточных странах.

