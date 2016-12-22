Появилось видео перехвата израильской ракеты силами ПВО Сирии

В интернете появились кадры перехвата одной из ракет, которые, по данным SANA, Израиль запустил по аэропорту Дамаска, видеозапись опубликована на YouTube.

Видео: RipeTv / YouTube

На кадрах, снятых ночью, видно, как полет ракеты прерывается взрывом.

Ранее государственной сирийское агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что Израиль выпустил несколько ракет по аэропорту Дамаска, часть из них была перехвачена силами ПВО Сирии. В Армии обороны Израиля отказались комментировать произошедшее.

По данным Jerusalem Post, в результате атаки никто не пострадал, был нанесен исключительно материальный ущерб. В SANA не уточнили, сколько израильских ракет удалось перехватить, корреспондент агентства сообщал о взрывах в районе аэропорта.

В сентябре Армия обороны Израиля заявила, что в 2017 году нанесла свыше 200 ударов по территории Сирии, целями атак были объекты и подразделения, принадлежащие Ирану и проиранскому движению «Хезболла». В Сирии считают эти действия актом военной агрессии.