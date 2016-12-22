В США пять человек задержали за грабеж в зоне шторма «Флоренс»

Полицейские задержали пять человек по подозрению в ограблении магазина в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) во время шторма «Флоренс», унесшего жизни 11 человек, сообщается на странице городской полиции в Twitter.
Там рассказали, что пятеро человек вломились и разграбили магазин Dollar General, прибывшие на место полицейские провели задержание. Мародерам будут предъявлены обвинения. Про ограбление полиции сообщили журналисты Fox News, которые проезжали мимо магазина.
Из-за участившихся случаев мародерства власти Уилмингтона решили установить комендантский час с 17:00 до 6:00 в отдельных районах, тогда как во всем городе он действует с 22:00 до 6:00.
Ранее сообщалось, что из-за шторма «Флоренс» в штатах Северная и Южная Каролина погибли 11 человек, включая семимесячного ребенка.