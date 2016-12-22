МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье в воскресенье

В воскресенье, 16 сентября, на территории Московской области ожидаются дожди и сильный ветер, возможны грозы, говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.
«При прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — заявили в МЧС.
В ведомстве советуют не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам во время сильного ветра, а также рекомендуют обходить шаткие конструкции и не оставлять автомобили под деревьями.
Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что 16 сентября в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, температура воздуха согласно прогнозу синоптиков днем составит 15-20 градусов. При этом в понедельник, 17 сентября, среднесуточная температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.