Синоптики пообещали москвичам заморозки на следующей неделе

В Москве с пятницы, 14 сентября, начнется похолодание, на следующей неделе в столичном регионе ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».

«В понедельник, 17 сентября, в столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит минус 2 — плюс 3 градуса, что близко к норме», — рассказали синоптики. В Гидрометцентре отметили, что во вторник, 18 сентября, ветер ослабнет, но при этом снизится температура воздуха.

Похолодание начнется в ночь на пятницу, 14 сентября, воздух в области похолодает до 5–10 градусов, в Москве — до 8–10 градусов тепла. Днем температура в столице поднимется до 19–21 градусов, а в Подмосковье до 16–21 градусов. При этом ожидается ветер не сильнее 5–10 м/с.

В воскресенье в московском регионе будет облачная погода с прояснениями и несильный дождь, ночью температура в Москве и области составит 5–10 градусов, днем — 15–20 градусов тепла.