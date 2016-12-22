В Индии арестовали убийцу 33 дальнобойщиков и их помощников

Полиция Индии арестовала 48-летнего мужчину по имени Адеш Хахра, который за последние десять лет убил 33 дальнобойщиков и их помощников. Об этом сообщает Times of India.

Мужчина знакомился с дальнобойщиками в кафе и подсыпал им в напитки снотворное, после чего убивал их, раздевал и сбрасывал трупы в канализацию. Сам Хахра заявлял, что убивал дальнобойщиков из-за того, что они ведут тяжелую жизнь, и таким образом он хотел «избавить их от мук».

Мужчина работал портным в небольшом магазине на окраине города Бхопал в штате Мадхья-Прадеш. По словам соседей, Хахра был тихим и добропорядочным человеком.

В феврале в индийском городе Музаффарпур автомобиль протаранил здание школы, погибли девять учеников, еще 24 пострадали.