В Индии арестовали россиянина за хранение наркотиков

В Индии на Гоа полиция деревни Анжуна арестовала россиянина Сергея Гасаенко за хранение наркотиков. Об этом сообщает издание Times Of India со ссылкой на полицию.



Как отмечается издание, у него были обнаружены 1,9 г наркотиков на сумму 33 тыс. рупий (30 тыс. руб). В полиции полагают, что это был кокакин. Вещество было найдено во время полицейского рейда за футбольной площадкой.

В правоохранительных органах рассказали, что россиянину 32 года. На данный момент он проживает в Индии. Место жительство Гасаенко — в индийской деревне Сиолим, отметили в полиции.