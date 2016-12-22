Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией

Турция нормализует отношения с Арменией и откроет границы, если будет урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку на параде в честь 100-летия независимости Азербайджана.

«20% территорий Азербайджана находятся под оккупацией. Те, по чьей вине более миллиона азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами, не вправе ожидать от Анкары открытия границ», — сказал Эрдоган.

В августе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван готов к переговорам с Баку по карабахскому конфликту. При этом он отмечал, что для проведения саммита необходим «определенный подготовительный этап, определенные предпосылки».

Непризнанная республика Нагорный Карабах провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. В 1992–1994 годах Баку пытался вернуть Карабах под свой контроль, тогда конфликт закончился соглашением о прекращении огня. Армения неофициально оказывала помощь Карабаху, хотя власти страны не признали это государство. Последний раз обострение в регионе произошло в 2016 году.

В сентябре 2017 года возглавлявший МИД Армении Эдвард Налбандян заявлял, что Ереван обсуждает с Баку возврат ряда территорий, которые «не будут угрожать» Карабаху.