В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития

В ООН представили доклад «Индексы и индикаторы человеческого развития», в котором названы 189 стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития.

Страны оценивались по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объем валового национального продукта на душу населения.

Первое место заняла Норвегия — там продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, предполагаемая продолжительность обучения — почти 18 лет, средняя — чуть более 12 лет, объем валового национального продукта на душу населения — более $68 тыс.

Следом идет Швейцария, тройку замыкает Австралия. Четвертое место — за Ирландией, пятерку закрывает Германия. В первую десятку также вошли Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Россия оказалась на 49-м​ месте, уступив Оману. Продолжительность жизни в России, по оценкам экспертов ООН, чуть больше 71 года, предполагаемая продолжительность обучения — 15,5 лет, средняя — 12 лет, объем валового национального продукта на душу населения — чуть больше $24 тыс. Следом за Россией идет Черногория, последнее место занимает Нигер.

Отмечается, что в перечень входят 59 очень высокоразвитых государств и только 38 стран с низким уровнем человеческого развития. В докладе подчеркивается, что в 2010 году этот уровень составлял 46 и 49 стран соответственно.