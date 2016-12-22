Двигатель самолета Air Astana загорелся после посадки в аэропорту Астаны

После посадки в аэропорту столицы Казахстана Астаны у пассажирского лайнера Airbus A320 авиакомпании Air Astana загорелся левый двигатель. Об этом сообщает портал Nur.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет выполнял рейс Атырау — Астана, двигатель загорелся после заруливания на стоянку. На борту лайнера находились 91 пассажир и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия пожарные экстренно потушили возгорание, причины пожара устанавливаются.

В августе комитет гражданской авиации Казахстана отозвал лицензию у авиакомпании «Казавиа» после авиакатастрофы с участием самолета Як-12. Инцидент произошел в июле, тогда самолет рухнул у села Шолакай в Алматинской области, погибли два человека. Расследование показало, что пилот был пьян.