В Казахстане запретили работу авиакомпании «Казавиа» после крушения Як-12
Общество, 08:28
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В Казахстане запретили работу авиакомпании «Казавиа» после крушения Як-12
Комитет гражданской авиации Казахстана после расследования крушения самолета Як-12, которое произошло в июле 2017 года, отозвал с 25 августа лицензию у авиакомпании «Казавиа». Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.
Следствие установило, что командир воздушного судна был пьян, в его крови нашли 1,19 промилле алкоголя.
Самолет упал и загорелся 27 июля у села Шолакай в Алматинской области Казахстана при обработке кукурузных полей. Погибли два человека, включая пилота.
В комитете гражданской авиации предписали «Казавиа» до 25 августа погасить задолженность перед персоналом и налоговыми органами.