Емельяненко рекомендовали посетить больницу после боя с Джонсоном

Бой россиянина Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона в рамках 50-го турнира WFCA в Москве закончился ничьей, врачи рекомендовали россиянину посетить больницу из-за полученных им рассечений, передает ТАСС.

Поединок длился три раунда, по итогам которых Емельяненко и Джонсон получили одинаковое количество очков. Медслужба, работавшая в ГЦКЗ «Россия», где проходил бой, сообщила, что россиянину рекомендовали посетить больницу после соревнования.

«Его жизни, конечно, ничего не угрожает. Есть ушибы, гематомы и рассечения. Процедура стандартная — ему зашьют рассечения», — заявили врачи. Как уточнило агентство «РИА Новости», россиянин покинул ГЦКЗ «Россия» в машине скорой помощи.​

ТАСС отмечает, что это первый бой за последние два года, в котором Емельяненко не смог одержать победу. В 2015 году он был приговорен к 4,5 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера. В 2016-ом его освободили из колонии после того как суд заменил ему оставшийся срок наказания на исправительные работы.