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Правительство создаст проектный офис для управления Арктикой
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Правительство создаст проектный офис для управления Арктикой
Бизнес, 20:32
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Правительство создаст проектный офис для управления Арктикой
На совещании у вице-премьера по промышленности Максима Акимова в Сабетте решили создать проектный офис по развитию Северного морского пути. В него войдут сотрудники Минприроды, Минтранса и Минэнерго
Дмитрий Кобылкин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил создать проектный офис по развитию Северного морского пути (СМП) на базе трех министерств, сообщила РБК представитель министра Наталья Хлопунова. ​Его предложение поддержали на совещании с вице-премьером по промышленности Максимом Акимовым по развитию СМП и реализации проектов, связанных с добычей и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ), прошедшем в понедельник в Сабетте (ЯНАО). В совещании также приняли участие предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов, указывается в сообщении Минприроды.

В состав проектного офиса войдут сотрудники Минприроды, Минэнерго и Минтранса, добавила Хлопунова. Она не сообщила, кто возглавит новый орган, добавив, что «выбрать состав участников — это повод для мозгового штурма».

Идею создания проектного офиса для развития СМП предложило Минвостокразвития еще в конце прошлого года. Ведомство обосновывало идею необходимостью его продвижения как международного транспортного коридора.

Проектный офис будет курировать выполнение плана модернизации и расширения арктической магистральной инфраструктуры. В его задачи войдет синхронизация проектов по разработке месторождений полезных ископаемых с планами по созданию портов, ледоколов и танкеров для перевозки СПГ и нефтеналивных грузов. Чиновники должны будут учесть не только морские пути перевозки грузов, но и возможности транспортировки грузов по железной дороге по коридорам «Северный широтный ход» и Бованенково — Сабетта, рассказал РБК собеседник, близкий к участникам совещания. В функционал работы проектного офиса войдут вопросы мониторинга погодных условий, а также экологические вопросы.​​

По прогнозам, приведенным в докладе Кобылкина, к 2024 году на месторождениях, расположенных в доступности от СМП, производство СПГ может достичь 32 млн т, добыча конденсата и нефти — 9 млн т, угля — 19 млн т. Борьбу за управление СМП вели между собой «Росатом» и Минтранс. Госдума в конце июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о передаче «Росатому» полномочий по развитию СМП. Он закрепляет принцип «двух ключей», в соответствии с которым ведомства будут управлять СМП по согласованию друг с другом. Но устанавливать правила плавания судов в акватории СМП, согласно законопроекту, должно правительство.

Финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути предусмотрено госпрограммой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» в 2018–2025 гг. ​Предположительный объем финансирования программы — более 190 млрд руб.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
Теги: Северный морской путь , Арктика , Дмитрий Кобылкин , «Проектный офис»
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