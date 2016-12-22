В Дагестане на экс-главврача завели дело за мошенничество на 238 млн руб.

Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело против бывшего главного врача Городской клинической больницы №1 в Махачкале из-за мошенничества на 238 млн руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуроры установили, что с 2016 года по апрель 2018-го главврач вошел в сговор с другими медиками и незаконно выдавал себе и иным работникам премии. После этого заместитель главврача по его указанию требовала от работников больницы перевести ей зарплатные деньги. Так, двое сотрудников медучреждения перевели заместителю главврача 3,7 млн руб., которые она впоследствии похитила.
В начале июля бывшего главврача Детской городской клинической больницы №3 в Новосибирске задержали за похищение 10 млн руб. По данным следствия, женщина вошла в сговор с двумя работницами больницы и с лета 2015 года по ноябрь 2016-го похитила эти средства под предлогом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию. Против трех женщин завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).