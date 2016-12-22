В ОНК заявили об отказе врачей СИЗО оперировать обвиняемого в госизмене

Обвиняемый в госизмене и находящийся под стражей в СИЗО «Лефортово» ученый Алексей Темирев пожаловался на ухудшение здоровья и сильные боли. Как сообщил РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев, врачи изолятора пока отказываются оперировать 64-летнего обвиняемого.

По словам правозащитника, у Темирева диагностирована грыжа. «Изначально его осматривал терапевт, он же назначил прием у хирурга. Однако сегодня мне звонила адвокат [Алексея Темирева] Анна Полозова и сказала, что хирург осмотрел Алексея, подтвердил наличие грыжи, но заявил, что операции пока не требуется, и ее назначат только тогда, когда произойдет зажим», — сообщил Еникеев.

При этом, по словам члена наблюдательной комиссии, ухудшение здоровья, в том числе сильные боли из-за грыжи, начались у Темирева еще на прошлой неделе, 5 августа. «У него еще до ареста была запланирована операция на 6 августа по удалению грыжи. Его лечащий на свободе врач говорит, что сам диагноз — уже показание к операции», — продолжил правозащитник. О необходимости проведения операции Полозова сообщала РБК в конце июля. Тогда же защитник отмечала, что собирает необходимые медицинские документы.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России. Адвокат Анна Полозова не смогла предоставить РБК оперативный комментарий.

Темирев был арестован 19 июля. По данным адвоката, ученому из Новочеркасска вменяют передачу данных об оборудовании, которое он создавал в конструкторском бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы») вместе со своим аспирантом из Вьетнама. В эту же страну, по версии спецслужб, Темирев переправлял секретную информацию. «Но это все [данные об оборудовании. — РБК) есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — утверждала юрист.​